Η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αλλά και ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν επέλεξαν Αμερικανούς σχεδιαστές για την χθεσινή τελετή ορκωμοσίας, τηρώντας μια μακροχρόνια παράδοση.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο σύζυγος της Κάμαλα Χάρις, Νταγκ Έμχοφ, επέλεξαν τον σχεδιαστή Ralph Lauren για τα κοστούμια τους, με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο να φορά ανοικτή μωβ γραβάτα.

Ο οίκος Ralph Lauren είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας στις ΗΠΑ και έχει ήδη ντύσει τη Μελάνια Τραμπ, στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2017.

Safe to say fashion is back in politics. We’ll be here thinking about these looks … #InaugurationDay pic.twitter.com/VK7xTeX8wh