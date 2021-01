Ένα μήνυμα προς την σύζυγό του, Πρώτη Κυρία σε λίγη ώρα, έστειλε ο Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του στο Twitter.

«Σ αγαπώ Τζίλι και δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ευγνώμων που σε έχω μαζί μου σε αυτό το ταξίδι» έγραψε ο ν46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάινεν αναρτώντας ένα βίντεο με τους δύο να κρατιούνται χέρι χέρι.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg