Μια τεράστια γαμήλια τελετή για τον γιο ενός μεγάλου Χασιδιστή ραβίνου πραγματοποιήθηκε στο Μπρούκλιν το βράδυ της Δευτέρας εν μέσω πανδημίας ωστόσο οι αρχές είπαν πως οι εορτασμοί ήταν όλοι νόμιμοι.

Φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο, που κυκλοφόρησαν στο Twitter αλλά και την Εβραϊκή Ορθόδοξη κοινότητα δείχνουν εκατοντάδες μεγάλους και νεαρότερους άντρες, χωρίς να φορούν μάσκα ή να τηρούν αποστάσεις, στοιβαγμένους μέσα στο υπαίθριο πάρκινγκ της συναγωγής στη γειτονιά Park Borough.

Ο γάμος τελέστηκε στο πάρκινγκ της συναγωγής, πριν οι εορτασμοί μεταφερθούν στη συνέχεια εντός του ναού.

Σύμφωνα με τη New York Post, που έδωσε στη δημοσιότητα τα σχετικά πλάνα, στη γαμήλια τελετή του 18χρονου Shlomo Halberstam, του μικρότερου γιου του 65χρονου ραβίνου Bentzion Halberstam, παρευρέθηκαν καλεσμένοι μέχρι και από το Ισραήλ και το Λονδίνο.

Ο σερίφης της Νέας Υόρκης, Joe Fucito, είπε πως οι αστυνομικές αρχές είχαν ενημερωθεί για τον γάμο και παρακολουθούσαν την τελετή από έξω. «Η εκτίμησή μας αυτή τη στιγμή είναι πως η εκδήλωση ήταν σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες», σημείωσε.

Το γραφείο του σερίφη είπε πως με βάση πρόσφατη δικαστική απόφαση, οι θρησκευτικές συγκεντρώσεις επιτρέπονται με χωρητικότητα έως 50% και πως η συγκεκριμένη συναγωγή χωρά 1.800 άτομα.

Οι σχετικές οδηγίες αναφέρουν πως οι συμμετέχοντες από διαφορετικά σπίτια πρέπει να κρατούν απόσταση περίπου 2 μέτρων μεταξύ και αν δεν είναι εφικτό, να φορούν οπωσδήποτε μάσκα προστασίας.

Οι αρχές ανέφεραν πως στον εξωτερικό χώρο δεν παρατήρησαν κάποια παραβίαση ανάμεσα στους καλεσμένους, ωστόσο υλικό από την τελετή μέσα στο ναό δείχνει εκατοντάδες κόσμου ο ένας δίπλα στον άλλο, χωρίς χρήση μάσκας.

Η ακτιβίστρια Abby Stein, που έχει σχέσεις με την οικογένεια Halberstam αλλά δεν παρευρέθηκε στην γαμήλια τελετή, δημοσίευσε μερικά από τα βίντεο στο Twitter, γράφοντας: «Οικογενειακός γάμος, χτες βράδυ, στο Borough Park του Μπρούκλιν. Πάντα λάτρευα και ακόμη μου αρέσει να τα βλέπω αυτά. Απλώς εύχομαι να μην ήταν υπό τέτοιες συνθήκες».

Σε ερώτηση σχετικά με την μη τήρηση αποστάσεων και χρήσης μάσκας εν μέσω πανδημίας, σχολίασε στην Post: «Μακάρι να είχα σοκαριστεί».

More from last night's wedding in Brooklyn, NY.



Some context:

The groom is the youngest son of the Bobov Rebbe, Bentzion Halberstam (son of my great-uncle, the Bobov Rebbe Reb Shlomo, who replanted the dynasty in the US after the holocaust), one of the largest Hasidic sects. pic.twitter.com/4YvTxla57m