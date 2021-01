Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα σήμερα στο Καπιτώλιο, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κοντινή απόσταση

Το συγκρότημα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ παρέμεινε κλειστό για περίπου μία ώρα για λόγους ασφαλείας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι το lockdown ήρθη και η φωτιά σε κοντινή περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο.

«Ως μέτρο προφύλαξης, το Καπιτώλιο των ΗΠΑ έκλεισε προσωρινά. Δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό», ανέφερε σε ένα tweet η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το σημερινό lockdown ακολουθεί την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου εναντίον του Καπιτωλίου από υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, η αστυνομία του Καπιτωλίου γνωστοποίησε ότι ως προληπτικό έκλεισε το συγκρότημα.

