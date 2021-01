Στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες μεγάλοι «αστέρες» του τένις, όπως οι Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Οσάκα και Σερένα Ουίλιαμς, ωστόσο το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Εκεί θα περάσουν τις 14 ημέρες καραντίνας πριν από την συμμετοχή τους στο Australian Open οι αθλητές. Παρόλα αυτά, η είδηση της άφιξης των εν λόγω αθλητών έχει προκαλέσει απογοήτευση και αντιδράσεις από πολλούς Αυστραλούς που λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν εξαιτίας της πανδημίας, δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

The world's best tennis players are arriving, ready to fight for the first Grand Slam title of 2021. Before the battle can begin they must quarantine for 14 days, take daily COVID-19 tests, physically distance, and practice & train under strictly controlled COVIDSafe conditions. pic.twitter.com/XrJDmc9vCi