Ορκίστηκε την Τρίτη, η Σάρα ΜακΜπράιντ, η πρώτη τρανς Γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ.

Τον Νοέμβριο η Σάρα ΜακΜπράιντ κερδίζοντας μία έδρα στο Ντέλαγουέρ έγινε η πιο υψηλόβαθμη τρανς αξιωματούχος στις ΗΠΑ. Η ΜακΜπράιντ υποστηρίζει θερμά τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και υπήρξε το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που εργάστηκε στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ομπάμα. Το 2013 είχε εργαστεί στην προεκλογική καμπάνια του Μπο Μπάιντεν, γιου του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, που πέθανε αργότερα από καρκίνο.

