Ένας πιλότος της American Airlines, σε πτήση από την Ουάσινγκτον μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο, προειδοποίησε τους επιβάτες ότι θα προσγειώσει το αεροπλάνο «στη μέση του Κάνσας» και θα αφήσει εκεί κόσμο, αν δεν επιδείξουν την προβλεπόμενη συμπεριφορά.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media ακούγεται η ανακοίνωση του πιλότου που αναφέρει: «Έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Είναι μία πτήση 4,5 ωρών προς το Φίνιξ. Θα κατεβάσουμε αυτό το αεροπλάνο στη μέση του Κάνσας και θα αφήσουμε ανθρώπους. Δεν με νοιάζει... θα το κάνουμε αυτό αν χρειαστεί. Οπότε, παρακαλώ, φερθείτε κόσμια».

