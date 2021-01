Δεκάδες πλοία, ανάμεσά τους και τέσσερα πολεμικά, μετέχουν στις έρευνες, στην περιοχή της Ινδονησίας που φέρεται να συνετρίβη το αεροπλάνο της Sriwijaya Air.

Η επικοινωνία με το αεροσκάφος χάθηκε τέσσερα λεπτά μετά την απογείωση από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα. Ψαράδες ανέφεραν ότι βρήκαν συντρίμμια, τα οποία θα εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι από το αεροπλάνο.

Στην πτήση SJ182 επέβαιναν 62 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 μέλη πληρώματος. Όλοι τους είναι από την Ινδονησία και στους επιβάτες ήταν και επτά παιδιά. Προορισμός του Boeing 737-500 ήταν η πόλη Ποντιάνακ, σε μια πτήση εσωτερικού διάρκειας 90 λεπτών.

Η πτήση αναχώρησε με μία ώρα καθυστέρηση, εν μέσω βροχής. Τέσσερα λεπτά μετά την απογείωση το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, μετά την επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου, κατά την οποία ενημέρωσε ότι θα ανέβει σε υψόμετρο 29.000 ποδιών.

Διασώστες συνέλλεξαν συντρίμμια και ρούχα τα οποία βρήκαν ψαράδες στην περιοχή. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο και για εντοπισμό ανθρώπινων μελών. Για τα αντικείμενα αυτά θα γίνει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν από το αεροσκάφος. Σύμφωνα με καπετάνιο ενός εκ των πλοίων που μετέχουν στις έρευνες, οι ψαράδες βρήκαν καλώδια και μεταλλικά κομμάτια στο νερό.

«Μας είπαν ότι τα βρήκαν λίγο αφότου άκουσαν μία έκρηξη, σαν βροντή», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι βρέθηκαν καύσιμα αεροπλάνου στο σημείο όπου οι ψαράδες βρήκαν τα συντρίμμια.

Ο Σολίχιν, ένας 22χρονος ψαράς από την περιοχή περιέγραψε ότι εκείνος και δύο συνάδελφοί του άκουσαν μία έκρηξη, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο που βρίσκονταν.

«Νομίζαμε ότι ήταν βόμβα ή τσουνάμι, επειδή μετά είδαμε ένα μεγάλο κύμα. Έβρεχε σφοδρά και ο καιρός ήταν πολύ κακός. Οπότε ήταν δύσκολο να δούμε καθαρά. Αλλά είδαμε το μεγάλο κύμα μετά τον ήχο. Ήμασταν πολύ σοκαρισμένοι και αμέσως είδαμε συντρίμμια από αεροπλάνο και καύσιμα γύρω από τη βάρκα μας», περιέγραψε.

Σύμφωνα με το Flightradar24, το αεροπλάνο έχασε ύψος μεγαλύτερο των 10.000 ποδιών μέσα σε ένα λεπτό, περίπου τέσσερα λεπτά έπειτα από την απογείωση. Έπειτα από 21 δευτερόλεπτα σταμάτησε να στέλνει σήμα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για το τι μπορεί να προκάλεσε αυτή την απότομη κάθοδο.

Επίσης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Μεταφοράς της Ινδονησίας, από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στην Τζακάρτα ρώτησαν τον πιλότο γιατί το αεροπλάνο κατευθυνόταν βορειοδυτικά αντί για την αναμενόμενη πορεία του, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν από την εξαφάνιση από τα ραντάρ.

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το αξιόπλοο και ότι την ίδια ημέρα είχε κάνει πτήση προς τις πόλεις Ποντιάνακ και Πανγκάλ Πίνανγκ. «Η αναφορά συντήρησης αναφέρει ότι όλα πήγαν καλά», ανέφερε ο διευθυντής της Sriwijaya Air, Τζέφερσον Ίργουιν Τζαουένα. Επίσης διευκρίνισε ότι η καθυστέρηση της μοιραίας πτήσης οφειλόταν στην κακοκαιρία και όχι σε κάποια βλάβη.

Στο μεταξύ, τόσο στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα όσο και σε εκείνο της Ποντιάνακ οι σκηνές είναι σπαραξικάρδιες, καθώς συγγενείς των επιβαινόντων στην πτήση έσπευσαν εκεί, αγωνιώντας να μάθουν κάποιο νέο για την τύχη των δικών τους.

