Το FBI προσφέρει αμοιβή έως και 50.000 δολ. για πληροφορίες σχετικά με το ποιος τοποθέτησε βόμβες στην έδρα της επιτροπής των πολιτικών κομμάτων των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είχαν λάβει αναφορές για δύο ύποπτες συσκευές, μία στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων και μία στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών την Τετάρτη, αναφέρει το FBI σε δήλωσή του.

Η δήλωση συνοδεύεται και από σχετική εικόνα ενός μασκοφόρου ύποπτου που φοράει γάντια και μια κουκούλα και φέρεται να μεταφέρει ένα αντικείμενο.

«Το FBI προσφέρει ανταμοιβή έως 50.000 δολ. για πληροφορίες που οδηγούν στην τοποθεσία, τη σύλληψη και την καταδίκη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ABC News οι πυροτεχνουργοί την Τετάρτη χρησιμοποίησαν κανόνι νερού για να εκτοξεύσουν τις συσκευές, να τις καταστρέψουν ώστε να τις καταστήσουν αβλαβείς, την ώρα που οι οπαδοί του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο κτίριο του Καπιτωλίου, έπειτα από προτροπή του για την ανατρέψουν την επικύρωση της νίκης Μπάιντεν ως εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αρχικά επαίνεσε τους υποστηρικτές του, αλλά αργότερα καταδίκασε τις εικόνες βίας.

Γερουσιαστές του Κογκρέσου αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το κτίριο όταν οι οπαδοί του Τραμπ έσπασαν τα παράθυρα και προχώρησαν σε λεηλασίες.

Η βία και οι εικόνες χάους που ακολούθησαν είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε συνολικά ανθρώπων, τεσσάρων υποστηρικτών του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου και ενός αστυνομικού.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO