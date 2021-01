Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «εγχώριους τρομοκράτες» τους εισβολείς στο Καπιτώλιο και τόνισε ότι αν επρόκειτο για διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter, η αστυνομία θα τους είχε αντιμετωπίσει διαφορετικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι αυτό το γεγονός ήταν προβλέψιμο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε από την αρχή της θητείας του μια ολοκληρωτική επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Σε ομιλία του, στο πλαίσιο παρουσίασης στελεχών που έχει επιλέξει για την κυβέρνησή του, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι η χθεσινή εισβολή στο Καπιτώλιο ήταν μια «άνευ προηγουμένου επίθεση στην αμερικανική δημοκρατία».

«Ήταν μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες στην ιστορία του έθνους μας», πρόσθεσε και αποκάλεσε εγχώριους τρομοκράτες τους εισβολείς. «Δεν ήταν διαφωνούντες. Δεν ήταν αταξία. Δεν ήταν διαμαρτυρία. Μην τους αποκαλείτε διαδηλωτές. Ήταν ένας άγριος όχλος, στασιαστές, εγχώριοι τρομοκράτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι αν ήταν μία ομάδα του κινήματος Black Lives Matter που έκανε διαμαρτυρία χθες ότι δεν θα είχαν αντιμετωπιστεί πολύ, πολύ διαφορετικά, από τον όχλο των κακοποιών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Όλοι ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Και είναι απολύτως απαράδεκτο», συμπλήρωσε.

Biden: "No one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol. We all know that's true, and it is unacceptable. Totally unacceptable." pic.twitter.com/TfWa25VzEt