Πολλοί αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στο Καπιτώλιο, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες, όταν υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εισέβαλαν στο κτήριο.

Τουλάχιστον ένας έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

JUST IN: Multiple officers have been injured in the mob violence at the Capitol with at least one transported to the hospital, multiple sources tell CNN https://t.co/Y7DhNLO8PI pic.twitter.com/VGsQclep3j