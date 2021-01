Χωρίς κάποια απόφαση ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το εμβόλιο της εταιρείας Moderna κατά της Covid-19, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός.

Οι συζητήσεις έχουν προγραμματιστεί να συνεχίζουν την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον ΕΜΑ.

«Οι συζητήσεις του EMA σχετικά με το εμβόλιο της Moderna κατά του Covid-19 δεν θα ολοκληρωθούν απόψε. Θα συνεχιστούν την Τετάρτη», ανέφερε συγκεκριμένα, ο Οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

EMA's committee for human medicines (CHMP) discussion on COVID-19 vaccine Moderna has not concluded today. It will continue on Wednesday 6th January 2021. No further communication will be issued today by EMA.