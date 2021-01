Πέθανε από επιπλοκές του κορωνοϊού, σε ηλικία 35 ετών, η Zelene Blancas, η Αμερικανίδα δασκάλα που έγινε viral το 2018, όταν μοιράστηκε ένα βίντεο με μαθητές της.

«Όποιος είχε δουλέψει μαζί με τη Zelene Blancas στο Ελ Πάσο την γνώριζε ως μία δασκάλα που ο βασικός της στόχος της ήταν να διαδώσει τη συμπόνια», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι New York Times. Η Blancas είχε γεννηθεί στο Τέξας και πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας στο Μεξικό. Η ίδια εργαζόταν ως δίγλωσση δασκάλα σε δημοτικό σχολείο του Τέξας και σκόπευε να γίνει δίγλωσση δασκάλα ειδικής αγωγής.

Η Blancas έγινε διάσημη όταν ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2018 ένα βίντεο με τους μαθητές της το οποίο παρακολουθήθηκε εκατομμύρια φορές . Στο βίντεο φαίνονται τα παιδιά που αποχαιρετούν το ένα το άλλο πριν το Σαββατοκύριακο. Οι μαθητές χαμογελούν και αγκαλιάζονται πριν αποχωριστούν. Το βίντεο, που έγινε παγκόσμιο viral, αποτέλεσε μία υπενθύμιση των ανθρώπινων ικανοτήτων για αγάπη και σύνδεση.

Η δασκάλα βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό στις 20 Οκτωβρίου και μερικές ημέρες μετά οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον αδερφό της Mario. Μετά από δύο μήνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ενώ εξάντλησε όλες τις ημέρες όλων των αδειών της, ο Mario Blancas δημιούργησε στο GoFundMe μία σελίδα για τα έξοδα νοσηλείας της αδερφής του καθώς σύντομα «θα βρισκόταν χωρίς εισόδημα και θα έπρεπε να πληρώσει η ίδια το κόστος της ασφάλειας υγείας της», σύμφωνα με τη σελίδα.

What a nice way to end our week!! ❤️😊 #TeamSISD #ShookTranscends @DSShook_ES @SocorroISD pic.twitter.com/i4I762ELr2