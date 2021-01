Εκατοντάδες πουλιά βρέθηκαν νεκρά μετά τη ρίψη πυροτεχνημάτων στη Ρώμη, κατά την αλλαγή του χρόνου, με τις φιλοζωικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για «σφαγή».

Πλάνα από τους δρόμους κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης δείχνουν αναρίθμητα πουλιά, κυρίως ψαρόνια, νεκρά στους δρόμους. Ο λόγος του θανάτου τους δεν είναι σαφής, ωστόσο, ο Διεθνής Οργανισμός για την Προστασία των Ζώων αναφέρει πως είναι πιθανόν να σχετίζεται με τον θόρυβο από τα βεγγαλικά και τις κροτίδες στη γειτονιά όπου φτιάχνουν τις φωλιές τους.

«Ίσως πέθαναν από φόβο. Μπορούν να πετάξουν μαζί και να συγκρουστούν το ένα με το άλλο, να χτυπήσουν σε παράθυρα, ή σε σύρματα. Και ας μην ξεχνάμε πως μπορούν επίσης να πεθάνουν από καρδιακή ανακοπή», ανέφερε η Loredana Diglio, εκπρόσωπος του οργανισμού. Παράλληλα συμπλήρωσε ότι κάθε χρόνο τα πυροτεχνήματα προκαλούν «αγωνία και τραυματισμούς» τόσο σε οικόσιτα όσο και σε άγρια ζώα.

#Rome #Italy : #NewYearsEve2021 the terrible consequence of #fireworks 😔😭 dead #birds . Urge a ban 😡 pic.twitter.com/XPlgHXCsEH

Hundreds of birds found dead in #Rome due to #NYE fireworks#Italy #NewYearsEve pic.twitter.com/7sWnm0VWiJ