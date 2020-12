Ο Samuel Little, ένας άνδρας που το FBI χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο και πιο αιμοσταγή serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο Little πέθανε σε νοσοκομείο της Καλιφόρνια την Τετάρτη, δήλωσαν αξιωματούχοι από το αρμόδιο υπουργείο. Ο θάνατός του έγινε γνωστός ενώ εξέτιε την ποινή του μετά από καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη για το φόνο τριών γυναικών. Όμως μέχρι την στιγμή του θανάτου του, ο Little είχε ομολογήσει ότι μεταξύ του 1970 και του 2005 σκότωσε 93 γυναίκες. Η υπόθεση του Little προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και απασχόλησε εκτενώς τα μίντια καθώς ξετυλίγονταν το κουφάρι των υποθέσεων και προχωρούσε η ταυτοποίηση των θυμάτων.

Θύματά του δολοφόνου ήταν ευάλωτες γυναίκες από διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ, πολλές εκ των οποίων ήταν εκδιδόμενες ή έκαναν χρήση ναρκωτικών, λένε αξιωματούχοι.



Όντας πρώην πυγμάχος, ο Little επιτίθονταν στα θύματά του με γροθιές πριν τα στραγγαλίσει - πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πάντα εμφανείς ενδείξεις, όπως τραύματα από μαχαίρι ή σφαίρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί θάνατοι να αποδοθούν λανθασμένα σε υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών ή να θεωρηθούν τυχαίοι και δεν διερευνήθηκαν ενώ ορισμένα πτώματα δεν βρέθηκαν ποτέ.

Πέρυσι, το FBI είπε ότι οι αναλυτές του πίστευαν ότι όλες οι ομολογίες του ήταν «αξιόπιστες» και κυκλοφόρησαν επίσης σκίτσα των θυμάτων που σχεδίασε ο Little ενώ ήταν στη φυλακή, σε μια προσπάθεια εντοπισμού όλων των γυναικών που σκότωσε.



Το Little συνελήφθη το 2012 μετά από κατηγορία για ναρκωτικά στο Κεντάκι και εκδόθηκε στην Καλιφόρνια, όπου αξιωματικοί ερεύνησαν το επιβαρυμένο του μητρώο και τελικά το DNA του τον συνέδεσε με τρεις ανεξιχνίαστες δολοφονίες από το 1987 έως το 1989 στην κομητεία του Λος Άντζελες.

