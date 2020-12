Νέα έκκληση στους πολίτες να εφαρμόσουν τα αυστηρά μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού απηύθυνε ο Μπόρις Τζόνσον, με αφορμή την επιβολή νέων περιορισμών για τα 3/4 της χώρας από χθες τα μεσάνυχτα.

«Κανείς δεν μετανιώνει πικρά για αυτά τα μέτρα περισσότερο από εμένα, αλλά πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να σκεφτούμε πολύ σκληρά για τα σχολεία. Αποτελεί εθνική προτεραιότητα να κρατήσουμε ανοιχτή την εκπαίδευση και τα σχολεία ασφαλή, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα για τον ρυθμό εξάπλωσης της νέας μετάλλαξης», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, τονίζοντας πως μοναδική ελπίδα της χώρας είναι τα εμβόλια.

«Στα θετικά έχουμε δύο εγκεκριμένα εμβόλια και κάνουμε αγώνα δρόμου να τα πάρουμε και στα αρνητικά η μετάλλαξη που διαδίδεται πολύ ταχύτερα και εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε.

«Φανταστικά νέα η έγκριση του εμβολίου της Οξφόρδης»

Θρίαμβο για τη βρετανική επιστήμη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, την έγκριση που έλαβε το εμβόλιο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού για χρήση στη Βρετανία.

«Είναι στα αλήθεια φανταστικά νέα – και θρίαμβος για τη βρετανική επιστήμη» ανέφερε μέσω Twitter ο κ. Τζόνσον. «Τώρα θα προχωρήσουμε στον εμβολιασμό όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, όσο το δυνατόν γρηγορότερα», συμπλήρωσε.

It is truly fantastic news - and a triumph for British science - that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.



We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT