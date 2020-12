Ένας πρώην αναλυτής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος πέρασε 30 χρόνια στη φυλακή για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, έφτασε σήμερα αεροπορικώς στο Τελ Αβίβ.

Τον Τζόναθαν Πόλαρντ καλωσόρισε με μια ευχαριστήρια προσευχή ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Πόλαρντ, 66 ετών, είχε από καιρό εκφράσει την επιθυμία να μεταναστεύσει στο Ισραήλ, το οποίο του είχε δώσει την ισραηλινή υπηκοότητα. Αυτή η υπόθεση κατασκοπείας είχε προκαλέσει επί δεκαετίες ένταση στις αμερικανοϊσραηλινές σχέσεις.

Ο Πόλαρντ, ένας Αμερικανοεβραίος γεννημένος στο Τέξας, καταδικάσθηκε σε ισόβια το 1987, αφού ομολόγησε την ενοχή του σε κατηγορίες για συνωμοσία για τη διενέργεια κατασκοπείας. Αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους το 2015. Έπρεπε να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι και του είχαν επιβληθεί περιορισμοί στην κυκλοφορία και κυρίως απαγόρευση να εγκαταλείψει για πέντε χρόνια την αμερικανική επικράτεια.

Η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, τον περασμένο μήνα, να μην ανανεώσει αυτή την πενταετή απαγόρευση των ταξιδιών που περιλαμβανόταν στους όρους της αποφυλάκισής του, θεωρήθηκε από μερικούς ότι ήταν ένα αποχαιρετιστήριο δώρο της κυβέρνησης Τραμπ προς το Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου υποδέχθηκε τον Πόλαρντ και τη σύζυγό του, Έστερ, κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού. Το ζευγάρι, αμφότεροι ορθόδοξοι εβραίοι, φίλησαν το έδαφος μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο.

Αφού είπε μια εβραϊκή προσευχή για την απελευθέρωση κρατουμένων, ο Νετανιάχου προσέφερε στον Πόλαρντ μια ισραηλινή ταυτότητα. «Καλώς ήρθες στην πατρίδα», είπε ο πρωθυπουργός. «Τώρα είσαι πολίτης του Κράτους του Ισραήλ». Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε πως πλέον ο Πόλαρντ θα μπορεί να ζήσει μία νέα «ελεύθερη και χαρούμενη» ζωή. Η ισραηλινή υπηκοότητα είχε δοθεί στον Πόλαρντ το 1995, ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

