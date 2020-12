Ένα παιδί νεκρό, τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός του ισχυρού σεισμού μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης κοντά στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πετρίνια, της κωμόπολης που βρίσκεται στο επίκεντρο του σεισμού, ένα παιδί ανασύρθηκε νεκρό από τα ερείπια.

«Η μισή πόλη κατεδαφίστηκε», πρόσθεσε συντετριμμένος ο δήμαρχος της κωμόπολης, μεταδίδει o κροατικός τηλεοπτικός σταθμός Ν1.

Σύμφωνα με τον «Independent» στην περιοχή έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις για να απεγκλωβίσουν άτομο μέσα από αυτοκίνητο, το οποίο καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια κτηρίου. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα κι ένα ανήλικο παιδί από το αυτοκίνητο, με τους τραυματίες να έχουν μεταφερθεί στο κοντινότερο νοσοκομείο.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8