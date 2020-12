Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, εμφανίστηκε αντίθετος με τον εμβολιασμό για τον κορωνοϊό, αφήνοντας αιχμές για τις παρενέργειες του εμβολίου της Pfizer.

«Η σύμβαση της Pfizer είναι ξεκάθαρη: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν παρενέργειες. Εάν όμως μετατραπείτε σε αλιγάτορα, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπολσονάρο.

Ο ακροδεξιός ηγέτης ήταν από την αρχή δύσπιστος με την πανδημία του κορωνοϊού, χαρακτηρίζοντάς την «μια μικρή γρίπη». Αυτή την εβδομάδα επέμεινε μάλιστα ότι δεν θα εμβολιαστεί, ενώ ξεκινά το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού της χώρας.

Όταν ξεκίνησε την εκστρατεία εμβολιασμού την Τετάρτη, ο Μπολσονάρο είπε ότι θα είναι δωρεάν αλλά όχι υποχρεωτικό. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την Πέμπτη ότι το εμβόλιο θα είναι υποχρεωτικό, αν και δεν μπορούσε να εξαναγκάσει τους πολίτες να το κάνουν.

Σημειώνεται ότι η Βραζιλία κατέγραψε περισσότερα από 7,1 εκατομμύρια κρούσματα και σχεδόν 185.000 θανάτους από Covid-19 όταν ο πληθυσμός της ανέρχεται στα 212 εκατομμύρια.

Brazil’s Bolsonaro says the @pfizer vaccine against Covid-19 could turn human beings in alligators pic.twitter.com/y8ZobUFNKs