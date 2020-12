Ο Τζο Μπάιντεν έκανε μία ιστορική επιλογή για το υπουργείο Εσωτερικών: την Ντεμπ Χάαλαντ, για γίνει η πρώτη ιθαγενής σε υπουργική θέση στις ΗΠΑ.

Η 60χρονη Χάαλαντ, η πρώτη ιθαγενής γυναίκα που εξελέγη στο Κογκρέσο το 2018, ανήκει στη φυλή Λαγκούνα Πουέμπλο του Νέου Μεξικού, μία από τις 574 ομοσπονδιακά αναγνωρισμένες φυλές των ΗΠΑ. Αν η επιλογή της επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, θα γράψει ιστορία ως η πρώτη ιθαγενής που γίνεται υπουργός.

Πριν τη Χάαλαντ, ο μοναδικός ιθαγενής που συμμετείχε σε αμερικανική κυβέρνηση ήταν ο Τσαρλς Κέρτις, αντιπρόεδρος του Χέρμπερτ Χούβερ από το 1929 ως το 1933, που τόνιζε ότι είναι «κατά ένα όγδοο Ινδιάνος Κάου και 100% Ρεπουμπλικάνος».

«Μία φωνή σαν τη δική μου δεν υπήρξε ποτέ υπουργός ή στην κορυφή του υπουργείου Εσωτερικών», ανέφερε η Χάαλαντ σε ανάρτηση στο Τwitter, στην οποία σημείωσε ότι το γεγονός ότι μεγάλωσε με τα έθιμα των Λαγκούνα Πουέμπλο, την έκανε δυνατή. «Δυνατή για όλους μας, για τον πλανήτη μας και για την προστατευμένη γη μας», συμπλήρωσε και δήλωσε ότι θα είναι τιμή της και πως είναι έτοιμη να υπηρετήσει από το πόστο για το οποίο επελέγη.

A voice like mine has never been a Cabinet secretary or at the head of the Department of Interior.



Growing up in my mother’s Pueblo household made me fierce. I’ll be fierce for all of us, our planet, and all of our protected land.



I am honored and ready to serve.