Όχημα έπεσε σε πλήθος περίπου 50 ατόμων, που συμμετείχαν σε διαδήλωση, στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

Το περιστατικό συνέβη μετά τις 16:00 (τοπική ώρα) στη διασταύρωση της 39ης Οδού και της Τρίτης Λεωφόρου, δήλωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, προσθέτοντας ότι η γυναίκα, που οδηγούσε το BMW sedan, συνελήφθη.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης είπε ότι έξι άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για σοβαρούς τραυματισμούς.

Χρήστες στα social media περιέγραψαν μια χαοτική σκηνή γύρω από ένα σταματημένο αυτοκίνητο, πριν το όχημα πέσει στο πλήθος.

Σε ένα βίντεο που δείχνει τις κινήσεις του αυτοκινήτου, μια μικρή ομάδα διαδηλωτών φαίνεται να έχει συγκεντρωθεί γύρω από το αυτοκίνητο καθώς αυτό πλησιάζει σιγά-σιγά σε μια διασταύρωση.

Το αυτοκίνητο ξαφνικά επιταχύνει πέφτοντας πάνω στους ανθρώπους που το εμπόδισαν και άλλους που βρίσκονταν στη διασταύρωση.

Συμμετέχουσα στη διαμαρτυρία, η Σόφια Βίκερμαν είπε ότι η πορεία είχε ξεκινήσει από την Times Square και είχε ως στόχο να επιστήσει την προσοχή σε μια συνεχιζόμενη απεργία πείνας από κρατούμενους μετανάστες στο Νιου Τζέρσεϋ.

Ένας φωτογράφος του Reuters, που ήταν παρών στη σκηνή επιβεβαίωσε επίσης ότι η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αλληλεγγύη για εννέα μετανάστες χωρίς έγγραφα που βρίσκονται υπό κράτηση στην αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης.

Η αστυνομία και διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης δήλωσαν ότι η διαμαρτυρία χρηματοδοτήθηκε από το κίνημα Black Lives Matter.

HAPPENING NOW - Car plows into Manhattan #BlackLivesMatter protest, striking at least six people.pic.twitter.com/dVtl04EKjN