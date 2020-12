Συναγερμός στο Ανατολικό Λονδίνο καθώς ένα αυτοκίνητο φέρεται να έπεσε πάνω σε πεζούς.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε τραυματίες. Αστυνομία και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο όπου φέρεται να συνέβη το περιστατικό στην Stamford Hill, N16 στην περιοχή Hackney του ανατολικού Λονδίνου.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε άγνωστο πώς στο πεζοδρόμιο και χτύπησε αρκετούς πεζούς. Οι αρχές λένε, ότι σε αυτό το πρώιμο στάδιο, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

Συνελήφθη ο οδηγός που φέρεται να έχει καταναλώσει αλκοόλ, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνο.

Ένας 31χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ τέσσερα άτομα ακόμα έχουν τραυματιστεί - μία γυναίκα 35 ετων και τρεις άνδρες ηλικίας 25, 36 και 46 ετών αντίστοιχα.

