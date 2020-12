Πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ το αμυντικό νομοσχέδιο δαπανών, ύψους 731 δισ. δολαρίων, που μεταξύ άλλων προβλέπει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τους S-400.

Με τις ψήφους να είναι 335 υπέρ έναντι 78 κατά ο Εθνικός Νόμος για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA), πέρασε με ευρεία υποστήριξη τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους. Το ποσοστό αυτό δεν επιτρέπει αμφιβολίες παρά το βέτο που έχει υποσχεθεί ότι θα ασκήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο - Οι κυρώσεις για την Τουρκία

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποφαίνεται ότι η απόκτηση των S-400 συνιστά μια «σημαντική συναλλαγή» (του νόμου CAATSA).

Ως εκ τούτου ζητά να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και να επιβληθούν τουλάχιστον πέντε κυρώσεις μέσα σε 30 μέρες από την υπογραφή του.

Έτσι, αν ψηφιστεί άμεσα, τις κυρώσεις θα υποχρεωθεί να επιβάλλει ο Τραμπ.

Βέβαια, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μετά το πέρας ενός χρόνου ο πρόεδρος μπορεί να ακυρώσει τις κυρώσεις υπό την προϋπόθεση, ότι θα πιστοποιήσει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου ότι:

- η κυβέρνηση της Τουρκίας και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή ένα σύστημα που το έχει διαδεχθεί.

- κανένας υπάλληλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του αμυντικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν λειτουργούν, ούτε συντηρούν εντός της Τουρκίας, κανένα σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 ή σύστημα που το έχει διαδεχθεί.

- ο πρόεδρος έλαβε αξιόπιστες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση της Τουρκίας ότι αυτή δεν θα εμπλέκει εν γνώσει της ή δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε ξένο να συμμετάσχει εκ μέρους της στην άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας για την επαναπόκτηση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 που υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 231 του νόμου CAATSA.

Το βέτο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι θα ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο, ύψους 731 δισ. δολαρίων, διότι περιέχει ορισμένες διατάξεις για τις οποίες έχει εκφράσει την αντίθεσή του ενώ απουσιάζουν κάποια πράγματα που έχει ζητήσει.

«Ελπίζω ότι οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσουν 'όχι' στον Εθνικό Νόμο για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA), ο οποίος είναι πολύ αδύναμος. Εγώ θα θέσω βέτο» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands!