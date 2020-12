Η παραδοσιακή γαμήλια ενδυμασία αντικαταστάθηκε από στολές προστασίας και μάσκες, σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ινδίας, επειδή η νύφη διαγνώστηκε θετική στον κορωνοϊό λίγες ώρες πριν την τελετή.

Το ζευγάρι, των οποίων τα ονόματα δεν έγιναν γνωστά, αποφάσισε να προχωρήσει κανονικά με την γαμήλια τελετή στην αυλή ενός κέντρου καραντίνας για την Covid-19, φορώντας αμφότεροι στολές προστασίας.

Γαμπρός και νύφη αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης σε ένα -κατά τα άλλα- ρομαντικά στημένο σκηνικό, μπροστά από ένα στολισμένο στέγαστρο και φορώντας γιρλάντες από λουλούδια πάνω από τις γαλάζιες στολές, τα γυαλιά και τις μάσκες τους.

Ο ιερέας φορούσε λευκή στολή προστασίας ενώ ταυτόχρονα ακούγονταν παραδοσιακά γαμήλια τραγούδια.

Η νύφη είχε εισαχθεί στο κέντρο, όπου οι νοσηλεύονται ασθενείς υπό παρακολούθηση, όταν εκείνη και ένα άλλο μέλος της οικογένειάς της διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, ανέφερε υγειονομικός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων ANI, συνεργάτη του Reuters.

«Μιλήσαμε με τις οικογένειες και συμφώνησαν να παντρευτούν στο κέντρο καραντίνας χωρίς περίτεχνα τελετουργικά», εξήγησε ο Rajendra Meena.

Μετά τον γάμο, οι νεόνυμφοι τέθηκαν σε απομόνωση εντός του κέντρου.

