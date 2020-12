Υποστηρικτές της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας βγήκαν εκ νέου σήμερα στους δρόμους του Μινσκ για να ζητήσουν την αποχώρηση του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης προτίμησαν την οργάνωση ενός πλήθους μικρότερων διαδηλώσεων αντί της μαζικής διαδήλωσης που συνήθιζαν να πραγματοποιούν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Μερικές δεκάδες συγκεντρώσεις ανακοινώθηκαν σε διάφορες συνοικίες του Μινσκ, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Καμιά τριανταριά διαδηλώσεις είχαν πραγματοποιηθεί την περασμένη Κυριακή.

«Στο Μινσκ και σε άλλες πόλεις, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία... παρά τις τυχαίες συλλήψεις περαστικών», σχολίασε το τηλεοπτικό δίκτυο Telegram NEXTA Live, που συντονίζει εν μέρει τις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Viasna, 65 άνθρωποι έχουν προς το παρόν συλληφθεί, οι περισσότεροι στην πρωτεύουσα. Δύο Λευκορώσοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν επίσης στο Γκρόντνο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και τη Λιθουανία.

Από το πρωί, θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού και άλλοι ειδικοί εξοπλισμοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου αναπτύχθηκαν στο κέντρο του Μινσκ και η σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως η εφαρμογή Telegram, που οι διαδηλωτές χρησιμοποιούν για να συντονιστούν, ήταν προβληματική σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρόσβαση στις κεντρικές πλατείες, τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο του Μινσκ και τα κυβερνητικά κτίρια αποκλείστηκε.

«Κάθε κινητοποίηση είναι μια υπενθύμιση ότι οι Λευκορώσοι δεν θα παραδοθούν. Δεν θα επιτρέψουμε να μας στερήσουν τα δικαιώματά μας και να κλείσουμε τα μάτια στα εγκλήματα», δήλωσε στο Telegram η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, από το Βίλνιους, όπου έχει αυτοεξοριστεί.

#Belarus Day 120. Belarusians came out to the streets again, despite all the repression, #Telegram outages, detentions, intimidation and cold weather. This is Liabiazhy neighbourhood, one of the most vibrant in #Minsk. People are rallying in other cities as well. pic.twitter.com/AaHD6wvpLe