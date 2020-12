Η CIA ανάρτησε στο Twitter ένα φωτογραφικό κουίζ για όσους πιστεύουν πως έχουν ό,τι χρειάζεται για να γίνουν κατάσκοποι.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της μια φωτογραφία από ένα χειμερινό τοπίο, ζητώντας από τους πιο παρατηρητικούς followers να μαντέψουν τι ώρα τραβήχτηκε το «κλικ».

«Δοκιμάστε τις αναλυτικές σας δεξιότητες. Τι ώρα είναι στη φωτογραφία;» ρωτά η CIA για το στιγμιότυπο με τους χιονισμένους δρόμους και τα σχολικά λεωφορεία καλυμμένα στο χιόνι.

Για να διευκολύνει κάπως τους επίδοξους πράκτορες, έδωσε τρεις επιλογές στην ψηφοφορία - 7π.μ, 11π.μ και 3μ.μ.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo?