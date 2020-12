Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, την ώρα που η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να επιβάλει κυρώσεις.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «Τείναμε το χέρι στην Τουρκία τον Οκτώβριο και η αξιολόγησή μας είναι αρνητική με την διαπίστωση της συνέχισης των μονομερών ενεργειών και της εχθρικής ρητορικής».

«Θα έχουμε μία συζήτηση κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε για να επιβάλουμε κυρώσεις για την κατάσταση, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη NAVTEX που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, οι έρευνες θα λάβουν χώρα την 20η Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1507/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-12-2020 11:29)TURNHOS N/W : 1507/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, FROM 090500Z DEC 20 TO 100700Z DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N - 028 22.00 E

36 50.00 N - 029 08.00 E

36 08.00 N - 029 11.00 E

36 08.00 N - 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100800Z DEC 20.

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr