Ένας Εβραίος γιατρός, που φροντίζει ασθενείς με κορωνοϊό στην Καλιφόρνια, περιέγραψε τη στιγμή που έφτασε στα χέρια του ένας άνδρας με ναζιστικά τατουάζ στο σώμα του.

Ο Τέιλορ Νίκολς περιέγραψε αυτή την εμπειρία με διαδοχικές αναρτήσεις στο Twitter. Όταν ο ασθενής έφτασε στο νοσοκομείο, ήδη δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Την ώρα που τον προετοίμαζαν, ο Εβραίος γιατρός, μαζί με μία μαύρη νοσηλεύτρια και έναν ασιατικής καταγωγής ειδικό για αναπνευστικά προβλήματα, είδαν τα τατουάζ.

«Η σβάστικα διακρινόταν στο στήθος του. Τατουάζ SS και άλλα εμβλήματα, που τα κάλυπτε η μπλούζα του, ήταν εμφανή. Όλοι είδαμε. Τα σύμβολα του μίσους στο σώμα του ανακοίνωναν περήφανα τις απόψεις του. Όλοι ξέραμε τι σκεφτόταν για εμάς. Πόσο εκτιμούσε τις ζωές μας», περιέγραψε ο Τέιλορ.

He came in by ambulance short of breath. Already on CPAP by EMS. Still, he was clearly working hard to breathe. He looked sick. Uncomfortable. Scared.



As we got him over to the gurney and his shirt off to switch a a hospital gown, we all noticed the number of Nazi tattoos. 1/