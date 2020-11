Ένα ατύχημα που είχε παίζοντας με έναν από τους σκύλους του θα αναγκάσει τον Τζο Μπάιντεν να φορά ειδική «μπότα» για αρκετές εβδομάδες.

Το γραφείο του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ ανακοίνωσε αρχικά πως ο Μπάιντεν «γύρισε» το πόδι του παίζοντας με τον σκύλο του και ότι θα εξεταστεί από ορθοπεδικό για προληπτικούς λόγους. Τελικά οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη κατάγματα κόπωσης, σύμφωνα με τον γιατρό του.

«Οι αρχικές ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάποιο προφανές κάταγμα. Η αξονική τομογραφία επιβεβαίωσε κατάγματα κόπωσης στα σφηνοειδή οστά. Αναμένεται ότι πιθανότατα θα χρειαστεί "μπότα" για αρκετές εβδομάδες», δήλωσε ο γιατρός του, Κέβιν Ο' Κόνορ.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του τραυματισμού του, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε περαστικά στον Τζο Μπάιντεν, μέσω Twitter.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld