Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα βήμα προς την αποδοχή της εκλογικής ήττας του, αλλά ήταν το γραφείο πίσω από το οποίο καθόταν σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου αυτό που έκλεψε την παράσταση.

Ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για πρώτη φορά μετά τις εκλογές. Είπε πως θα φύγει από τον Λευκό Οίκο αν το σώμα των εκλεκτόρων επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, μίλησε ξανά για εκλογική απάτη και επιτέθηκε σε δημοσιογράφους. Αλλά οι χρήστες του διαδικτύου εστίασαν στο ασυνήθιστα μικρό γραφείο στο οποίο καθόταν.

«Για πρόεδρο που έχει εμμονή με το μέγεθος- των χεριών, του πλούτου, των υποστηρικτών του σε συγκεντρώσεις- ο Τραμπ έκανε δηλώσεις από γραφείο που φαίνεται σαν να σχεδιάστηκε για ξωτικό», αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετικό δημοσίευμα ο Guardian.

Σε φωτογραφίες από τη συνέντευξη Τύπου φαίνεται ότι τα πόδια του Τραμπ μετά βίας χωρούσαν κάτω από το γραφείο. Κάποιοι χρήστες του διαδικτύου αναρωτήθηκαν αν επρόκειτο για photoshop, αλλά ήταν η πραγματική εικόνα.

Γρήγορα το hashtag DiaperDon κατέκλυσε το Twitter, καθώς χρήστες των social media χλεύαζαν τον απερχόμενο πρόεδρο, παρομοιάζοντας τον με ένα μωρό που το έχουν «εξορίσει» στο τραπέζι των παιδιών, στο δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Maybe if you behave yourself, stop lying to undermine a fair election & start thinking of what's good for the country instead of whining about how unfairly you are treated, you'll be invited to sit at the big boy's table. #DiaperDon pic.twitter.com/nnNOoOI1gl