«Μην αφήνετε άλκες να γλύφουν το αυτοκίνητό σας». Αυτή η έκκληση προς τους οδηγούς σε περιοχή του Καναδά μπορεί να ακούγεται παράξενη, αλλά οι αρμόδιοι προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Στο Τζάσπερ, ορεινή περιοχή στην Αλμπέρτα του Καναδά, τοποθετήθηκαν πινακίδες με αυτή την έκκληση. «Έχουν εμμονή με το αλάτι, είναι από αυτά που χρειάζονται για τα μεταλλικά στοιχεία στον οργανισμό τους. Συνήθως το βρίσκουν στις αλυκές στο πάρκο, αλλά τώρα συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να βρουν στα αυτοκίνητα το αλάτι από τον δρόμο που πετάγεται πάνω τους», εξήγησε στο CNN ο Στιβ Γιανγκ, εκπρόσωπος του εθνικού πάρκου στο Τζάσπερ.

