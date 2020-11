Όσους παράδοξους ισχυρισμούς κι αν προέβαλε ο Ρούντι Τζουλιάνι για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ήταν τα σκούρα «ρυάκια» που κυλούσαν στο πρόσωπό του εκείνα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον σε μία ακόμη αλλόκοτη συνέντευξη Τύπου του «στρατοπέδου» Τραμπ.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και νυν δικηγόρος του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου έφτασε στο σημείο να κάνει αναφορά στην κωμωδία του 1992 «My Cousin Vinny» για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του περί παρατυπιών στις αμερικανικές εκλογές.

Όμως, καθώς προχωρούσε η συνέντευξη Τύπου και ο Τζουλιάνι ίδρωνε, ίσως από τα φώτα και τις κάμερες, όλοι άρχισαν να ασχολούνται με το σκούρο υγρό που «έτρεχε» στο πρόσωπό του και οι περισσότεροι υπέθεσαν ότι η βαφή μαλλιών τον «πρόδωσε».

Ο ίδιος δεν φάνηκε να πτοείται, σκούπιζε το πρόσωπό του και κάποια στιγμή ανέβασε τον τόνο της φωνής του, λέγοντας στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα: «Δεν ξέρω τι χρειάζεται για να ξυπνήσετε, να κάνετε τη δουλειά σας και να ενημερώσετε τους Αμερικανούς πολίτες, είτε σας αρέσει είτε όχι, για τα πράγματα που πρέπει να ξέρουν. Αυτό είναι αληθινό. Δεν είναι κατασκευαζόμενο. Δεν υπάρχει κανείς εδώ που ασχολείται με φαντασιώσεις».

Η αναφορά στο «My Cousin Vinny»

Υποστηρίζοντας ότι στη Φιλαδέλφεια- μία από τις κρίσιμες πολιτείες που πήρε ο Τζο Μπάιντεν για να φτάσει στην εκλογική νίκη- οι παρατηρητές των Ρεπουμπλικάνων κρατήθηκαν πολύ μακριά από την καταμέτρηση, ο Ρούντι Τζουλιάνι θυμήθηκε την ταινία «My Cousin Vinny».

Ανέφερε πως πρόκειται για μία από τις αγαπημένες του ταινίες και στη συνέχεια προσπάθησε να συνοψίσει την υπόθεση του φιλμ του Τζόναθαν Φλιν, στην οποία ο δικηγόρος του Τζο Πέσι- παρότι έξω από τα νερά του σε δίκη για δολοφονία- καταφέρνει να αποδείξει ότι δεν είναι αξιόπιστη μια μάρτυρας- κλειδί, αποδεικνύοντας ότι έχει μειωμένη όραση. Μάλιστα, παρέθεσε και ατάκες της ταινίας.

«Αυτοί οι άνθρωποι (οι επιτηρητές των εκλογών) ήταν πιο μακριά από ότι ήταν ο "My Cousin Vinny" από τη μάρτυρα. Δεν μπορούσαν να δουν τίποτα», συνέχισε, επιχειρώντας να συνδέσει το θέμα με τις εκλογές.

Giuliani's reenacts a scene from "My Cousin Vinny" and then casually accuses Biden of crimes. Unhinged. pic.twitter.com/3RKJeX8cWs