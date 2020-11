Η Γιώτα, κυκλώνας που εξασθένησε και πλέον χαρακτηρίζεται τροπική καταιγίδα, μπήκε χθες Τρίτη, αφού άφησε πίσω ήδη τουλάχιστον εννιά ανθρώπους νεκρούς και τεράστιες καταστροφές στην κεντρική Αμερική, ειδικά στη Νικαράγουα, όπου χιλιάδες κάτοικοι είναι αποκλεισμένοι, χωρίς πόσιμο νερό ούτε ηλεκτροδότηση.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που φέρνει η Γιώτα πλήττουν περιοχές όπου είχαν ήδη σημειωθεί καταστροφές από προηγούμενο κυκλώνα, τον Ήτα, πριν από δύο εβδομάδες. Με βάση τους ακόμη προσωρινούς απολογισμούς των αρχών, το ακραίο φαινόμενο στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά, στη Νικαράγουα, σε έναν στον Παναμά και σε άλλους δύο στο κολομβιανό αρχιπέλαγος.

Η καταιγίδα μπήκε στην Ονδούρα στην περιφέρεια Παραΐσο (ανατολικά) και αναμένεται να πλήξει το Σαλβαδόρ σήμερα το πρωί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσίσκο Αρχενιάλ, επικεφαλής μετεωρολόγους της πολιτικής προστασίας της χώρας.

Η κυβέρνηση της Ονδούρας έκλεισε τους κύριους οδικούς άξονες της χώρας προληπτικά, εξαιτίας του κινδύνου ξαφνικών πλημμυρών και χείμαρρων. Αφού ενισχύθηκε πάνω από τα θερμά νερά της Καραϊβικής Θάλασσας, ο Γιώτα έπληξε προχθές Δευτέρα τη Νικαράγουα, ενώ ήταν ακόμα κυκλώνας κατηγορίας 5, της υψηλότερης στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον.

Φέρνει ανέμους μέγιστης ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό εθνικό κέντρο κυκλώνων (NHC), μέρος του συστήματος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ με έδρα το Μαϊάμι. Μετεωρολόγοι του NHC προειδοποίησαν ότι ο κίνδυνος πλημμυρών, υπερχειλίσεων ποταμών και χειμάρρων δεν έχει περάσει για τους κατοίκους περιοχών της κεντρικής Αμερικής.

Πολλές ήδη είχαν χτυπηθεί από τον κυκλώνα Ήτα, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 200 νεκρούς και 2,5 εκατομμύρια πληγέντες.

Στη Νικαράγουα, η πόλη Μπίλουι, σημαντικό λιμάνι στης ακτές στην Καραϊβική, χτυπήθηκε σκληρά, υπέστη μεγάλες ζημιές. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα όταν προσπάθησαν να περάσουν φουσκωμένο ρέμα, ενώ άλλοι τέσσερις άνθρωποι πέθαναν χθες Τρίτη σε διάφορες περιοχές εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων, γνωστοποίησε η αντιπρόεδρος Ροσάριο Μουρίγιο.

Χιλιάδες κάτοικοι της Μπίλουι παρέμεναν αποκλεισμένοι χθες, χωρίς τηλεπικοινωνίες, νερό, ηλεκτροδότηση. Ποτάμι που φούσκωσε απέκοψε την περιοχή από την υπόλοιπη χώρα.

«Έπεσαν δέντρα και στύλοι του δικτύου ηλεκτροδότησης, παρασύρθηκαν από τον άνεμο οροφές σπιτιών, ένα ξενοδοχείο έχασε όλη του τη στέγη», περιέγραψε ο διευθυντής της πολιτικής προστασίας της Νικαράγουας (SINAPRED) Γκιγιέρμο Γκονσάλες. Πάνω από 110.000 σπίτια δεν έχουν ηλεκτροδότηση και 47.000 ύδρευση, σύμφωνα με τις αρχές. Παραθαλάσσιες συνοικίες της πόλης πλημμύρισαν.

This #TimelapseTuesday, we are looking at the path #HurricaneIota took over the last 51 hours, compressed into 12 seconds. This imagery is via #GOESEast's infrared band 11. #Hurricane #Iota made landfall in #Nicaragua last night as a Cat-4 storm, and is now a tropical storm. pic.twitter.com/gNKmGBkOoG