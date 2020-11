Ο Πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε για μία ακόμα φορά στο Twitter πάντα με κεφαλαία, ότι κέρδισε τις εκλογές.

Το tweet επισημάνθηκε γρήγορα από το Twitter. Οι επίσημες πηγές έκαναν λόγο για διαφορετικό αποτέλεσμα, αναφέρει η σχετική επισήμανση.

Τα προηγούμενα σχόλια του Τραμπ είχαν δώσει σε ορισμένους επικριτές αλλά και υποστηρικτές την ελπίδα ότι ο Λευκός Οίκος ήταν έτοιμος να αρχίσει να εργάζεται σε μια μετάβαση της εξουσίας στην ομάδα του Μπάιντεν. Όχι τόσο γρήγορα, όμως, όπως ξεκαθάρισε σύντομα ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χωρίς να χρησιμοποιήσει το όνομα του Δημοκρατικού Μπάιντεν αλλά αναφερόμενος σε αυτόν, είπε σε ένα άλλο tweet ότι «κέρδισε» αλλά με νοθεία στην εκλογική μάχη των ΗΠΑ.

Όμως, καθώς ο πρόεδρος είδε ότι τα σχόλιά του ερμηνεύτηκαν ως παραδοχή της ήττας του έσπευσε να ανασκευάσει:

«Κέρδισε μόνο στα μάτια των FAKE NEWS MEDIA» ανέφερε ενώ συνέχισε γράφοντας «Δεν παραδέχομαι ΤΙΠΟΤΑ! Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Αυτή ήταν μια κατευθυνόμενη εκλογή!».

Δεν υπήρξε ευρεία απάτη στις εκλογές του 2020. Στην πραγματικότητα, αξιωματούχοι εκλογών και από τα δύο πολιτικά κόμματα δήλωσαν δημοσίως ότι οι εκλογές πήγαν καλά και οι διεθνείς παρατηρητές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες.

Η εκστρατεία του Τραμπ προσπάθησε να κινηθεί νομικά σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά πολλές από τις αγωγές έχουν απορριφθεί και καμία δεν έχει αποδείξει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να αντιστραφεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Κυριακή μέσω Twitter ότι θα προσφύγει σύντομα στα δικαστήρια αποκαλύπτοντας «μεγάλες υποθέσεις» οι οποίες θα οδηγήσουν σε αμφισβήτηση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

....perhaps like never before! From large numbers of Poll Watchers that were thrown out of vote counting rooms in many of our States, to millions of ballots that have been altered by Democrats, only for Democrats, to voting after the Election was over, to using Radical Left