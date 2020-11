Λίγες ώρες κράτησε η παραδοχή ήττας από τον Ντόναλντ Τραμπ που σχεδόν τελικά άλλαξε γνώμη και αμφισβήτησε εκ νέου τον νικητή Τζο Μπάιντεν, με νέο Tweet του.

«Είναι ο νικητής (σ.σ ο Μπάιντεν) μόνο στα μάτια των μέσων ενημέρωσης ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Οι εκλογές ήταν ΝΟΘΕΥΜΕΝΕΣ!», έγραψε ο Τραμπ, με το Twitter να προειδοποιεί με ειδική σήμανση τους χρήστες ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός για τις εκλογές αμφισβητείται.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

Νωρίτερα ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να αναγνωρίζει - για πρώτη φορά δημοσίως - πως ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών, έστω και μέσω αιχμών για την αξιοπιστία των εκλογών.



«'Κέρδισε επειδή οι Εκλογές ήταν Πειραγμένες. ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ δεν επιτράπηκε, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια Ακροαριστερή ιδιωτική εταιρεία, την Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε να πληροί καν τις προϋποθέσεις για το Τέξας (όπου κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα Ψεύτικα και Σιωπηλά ΜΜΕ & άλλα», έγραφε σήμερα το πρωί στο Twitter ο Τραμπ και η πλατφόρμα έσπευσε να «μαρκάρει» την ανάρτησή του ως αμφισβητούμενη.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg