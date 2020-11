Στις φλόγες παραδόθηκαν σήμερα σπίτια σε χωριά του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, που αναμένεται να περάσουν και πάλι στον έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν αύριο, καθώς τα πυρπόλησαν οι κάτοικοί τους πριν εγκαταλείψουν την περιοχή και διαφύγουν στην Αρμενία.

«Είναι η τελευταία ημέρα, αύριο οι Αζέροι στρατιώτες θα είναι εκεί», δήλωσε στρατιώτης στο χωριό Τσαρακτάρ, στην περιοχή Τσαλμπατσάρ, που θα παραχωρηθεί στο Μπακού, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μόνο σε αυτό το χωριό, που σηματοδοτεί το όριο με την γειτονική περιοχή του Μαρτακέρτ, που θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των Αρμενίων, τουλάχιστον 6 κατοικίες καίγονταν σήμερα το πρωί. Οι φλόγες έβγαιναν από τα παράθυρα ενώ γκρίζος καπνός υψωνόταν στον ουρανό πάνω από την κοιλάδα της περιοχής.

Thousands of ethnic Armenians are fleeing areas around Nagorno-Karabakh set to be handed over to Azerbaijanhttps://t.co/eWCcUwoBJl pic.twitter.com/kN88u5nVnZ