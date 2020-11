Τις επόμενες κινήσεις του ανακοίνωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντας την εμμονή Τραμπ να αρνείται να δεχτεί την ήττα του στις αμερικανικές εκλογές ως «ντροπιαστική».

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν παραχώρησε συνέντευξη πριν από λίγο δηλώνοντας πως ξεκινά τη διαδικασία σχηματισμού μιας μεταβατικής ομάδας έτοιμης να αναλάβει τη διοίκηση τον Ιανουάριο του 2021, ακόμα κι αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παραδεχτεί την ήττα του μέχρι τότε.

Σημείωσε δε ότι η νίκη τους είναι καθαρή και μία ενδεχόμενη καθυστέρηση δεν είναι δικαιολογημένη, ακόμα και αν ο Τραμπ δεν αποδεχθεί την ήττα του.

Από την πλευρά του ο Τραμπ επιμένει να κάνει λόγο για νοθεία στις εκλογές και έχει ήδη κινηθεί νομικά με αγωγές κατά της διαδικασίας.

Ο Μπάιντεν είπε σε δημοσιογράφους, στην πατρίδα του στο Γουίλμινγκτον του Ντελαγουέρ, ότι «δεν βλέπουμε τίποτα που μας επιβραδύνει» στη διαδικασία προετοιμασίας μιας μεταβατικής ομάδας..

«Απλώς πιστεύω ότι είναι ντροπιαστικό, ειλικρινά», δήλωσε σχολιάζοντας το πείσμα του Τραμπ. «Δεν βλέπω την ανάγκη για νομική δράση, ειλικρινά» επισήμανε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, υποσχόμενος μια «ομαλή μετάβαση» εξουσίας προς μια «δεύτερη» θητεία της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα καταμετρήσουμε όλες τις ψήφους», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε συνέντευξη Τύπου, διαβεβαιώνοντας ότι οι ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν επίγνωση ότι είναι μια «νομική διαδικασία» που «απαιτεί χρόνο».

Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις μίλησαν επίσης για τα επόμενα βήματα της μελλοντικής κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας.

Today, the Trump Administration is in court, attempting to eliminate the Affordable Care Act. Tune in as I discuss how my administration will expand access to quality, affordable health care. https://t.co/JB5uwBTKnd