Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπαυσε από τα καθήκοντά τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, με συνοπτικές διαδικασίες και δύο αναρτήσεις στο Twitter.

«Με χαρά μου ανακοινώνω πως ο Κρίστοφερ Σ. Μίλερ, αξιότιμος Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας (ομόφωνα εκλεγμένος από την Γερουσία), αναλαμβάνει τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας, από αυτή τη στιγμή. Ο Κρις θα κάνει ΦΟΒΕΡΗ δουλειά. Ο Μάρκ Έσπερ παύθηκε. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την υπηρεσία του».

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..