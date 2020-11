Το Twitter επισήμανε ως αμφισβητούμενη και πιθανώς παραπλανητική άλλη μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανάρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόταν στην καταμέτρηση των ψήφων που παραλήφθηκαν από τις πολιτειακές αρχές μετά την ημέρα των εκλογών.

Είναι η πολλοστή φορά που η πλατφόρμα επισημαίνει κατ' αυτόν τον τρόπο αναρτήσεις του Ρεπουμπλικάνου προέδρου τις τελευταίες ημέρες, προειδοποιώντας τους χρήστες ότι οι πληροφορίες που περιέχουν είναι αμφισβητούμενες ή παραπλανητικές.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο Τραμπ έγραφε, με κεφαλαία γράμματα: «Όποια ψήφος έφτασε μετά την ημέρα των εκλογών δεν θα μετρηθεί».

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!