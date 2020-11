Το όνειρο του Κάνιε Γουέστ να φτάσει έως τον Λευκό Οίκο παραμένει σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς πλέον ετοιμάζεται για την εκλογική αναμέτρηση του 2024 παραδεχόμενος την ήττα του σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές.

Το βράδυ της Τρίτης ο δημοφιλής ράπερ ανέβασε στα social media μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει μπροστά σε έναν εκλογικό χάρτη με το μήνυμα «WELP KANYE 2024».

Νωρίτερα o 43χρονος είχε γράψει στο Twitter: «Ψηφίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και ψηφίζω κάποιον που πραγματικά εμπιστεύομαι... εμένα». Πόσταρε δε και ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να ψηφίζει.

Ο Αμερικανός ράπερ δήλωσε ότι ψήφισε για πρώτη φορά στην ζωή του σε αμερικανικές προεδρικές εκλογές, επιλέγοντας εκείνον που εμπιστεύεται περισσότερο για επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου: τον εαυτό του.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο twitter, ο πρώην υποστηρικτής του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να ψηφίζει σε εκλογικό τμήμα στην πολιτεία Ουαϊόμινγκ, γράφοντας το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1