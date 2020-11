Η Shell αποφάσισε να κάνει ένα γκάλοπ σχετικό με την κλιματική αλλαγή στο Twitter, αλλά αυτό γύρισε μπούμερανγκ για την πετρελαϊκή εταιρεία.

«Τι είστε διατεθειμένοι να αλλάξετε για να βοηθήσετε στη μείωση των εκπομπών (άνθρακα);», ήταν το ερώτημα που έθεσε η Shell στο Twitter. Αν και μόλις 199 χρήστες απάντησαν στο γκάλοπ, το tweet της πετρελαϊκής έγινε viral, όχι όμως για τους λόγους που θα ήθελε η εταιρεία.

📊 What are you willing to change to help reduce emissions? #EnergyDebate — Shell (@Shell) November 2, 2020





Η Αμερικανίδα βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο- Κορτέζ ήταν ανάμεσα στους γνωστούς που απάντησαν στη Shell, με ένα tweet το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 370.000 likes. «Είμαι διατεθειμένη να σας θεωρήσω υπεύθυνους για τα ψέματα για την κλιματική αλλαγή επί 30 χρόνια, ενώ κρυφά γνωρίζατε όλο αυτό τον καιρό ότι οι εκπομπές από ορυκτά καύσιμα θα καταστρέψουν τον πλανήτη μας», έγραψε και κατηγόρησε την εταιρεία για θράσος.

I’m willing to hold you accountable for lying about climate change for 30 years when you secretly knew the entire time that fossil fuels emissions would destroy our planet 😇 https://t.co/ekj1Va1Cp0 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 2, 2020





Ανάλογη ήταν η αντίδραση της Γκρέτα Τούνμπεργκ. «Δεν ξέρω για εσάς, αλλά σίγουρα εγώ είμαι διατεθειμένη να ξεμπροστιάσω τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων επειδή εν γνώσει τους κατέστρεψαν τις μελλοντικές συνθήκες διαβίωσης αμέτρητων γενιών για το κέρδος και μετά προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή των ανθρώπων και να αποτρέψουν την πραγματική συστημική αλλαγή με ατελείωτες καμπάνιες δήθεν για την προστασία του περιβάλλοντος», έγραψε η Σουηδέζα ακτιβίστρια.

I don’t know about you, but I sure am willing to call-out-the-fossil-fuel-companies-for-knowingly-destroying-future-living-conditions -for-countless-generations-for profit-and-then-trying-to-distract-people-and-prevent-real-systemic-change-through-endless greenwash-campaigns. https://t.co/O3ReJPv81Q — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 2, 2020





Θέση πήραν και επιστήμονες. Η Κάθριν Χέιχοου, επικεφαλής του κέντρου για το κλίμα στο πανεπιστήμιο Texas Tech, έγραψε ότι η Shell ευθύνεται για το 2% των παγκοσμίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που αντιστοιχεί στο σύνολο των εκπομπών της πατρίδας της, του Καναδά. «Όταν θα έχετε ένα πραγματικό σχέδιο για να το αντιμετωπίσετε αυτό, θα είμαι ευτυχής να συζητήσω τι θα κάνω για να μειώσω τις προσωπικές μου εκπομπές», συμπλήρωσε στην ανάρτησή της.

What am I willing to do? Hold you accountable for 2% of cumulative global GHG emissions, equivalent to those of my entire home country of Canada. When you have a concrete plan to address that, I'd be happy to chat about what I'm doing to reduce my personal emissions. — Prof. Katharine Hayhoe (@KHayhoe) November 2, 2020





Αλλά και πολλοί ακόμη χρήστες έδειχναν να μην μπορούν να πιστέψουν την ανάρτηση της Shell. Κάποιοι επεσήμαναν την ειρωνεία του να μιλά μια τέτοια εταιρεία για ατομικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που απλά αναρωτιούνταν αν η πετρελαϊκή δεν... είναι στα καλά της.

Και πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που συμφώνησαν με το σχόλιο που έκανε ο επικεφαλής ρεπόρτερ του CΝΝ για το κλίμα, Μπιλ Γουέιρ. «Είναι σαν να ρωτάει ο Φρέντι Κρούγκερ τι είσαι πρόθυμος να αλλάξεις για να κοιμηθείς καλύτερα», έγραψε.

This is like Freddy Krueger asking what you’re willing to change to get better sleep. https://t.co/NA7WcsZMPG — Bill Weir (@BillWeirCNN) November 2, 2020

