Έκρηξη και πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν.

Χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις ο Ταρίκ Άριαν εκπρόσωπος του υπουργείου εσωτερικών της χώρας δήλωσε ότι οι αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

«Ακούγονται ακόμη πυροβολισμοί από την περιοχή, όμως οι δυνάμεις ασφαλείας την έχουν αποκλείσει», τόνισε ο Άριαν. «Δεν γνωρίζουμε αν είμαστε αντιμέτωποι με μια συντονισμένη επίθεση ή κάτι άλλο», πρόσθεσε.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν νεκροί, τραυματίες ή ποιος ευθύνεται για την επίθεση ενώ ορισμένες πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 τραυματίες.

Καθηγητής του πανεπιστημίου της Καμπούλ δήλωσε ότι κανείς δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί, αλλά οι φοιτητές τρέχουν να φύγουν από το συγκρότημα.

Από την πλευρά τους οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν ότι εμπλέκονται στην επίθεση.

Το 2016 τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση στο Αμερικανικό πανεπιστήμιο του Αφγανιστάν (AUAF) στην Καμπούλ, η οποία ξεκίνησε με έναν βομβιστή αυτοκτονίας να ρίχνει το γεμάτο εκρηκτικά όχημά του σε έναν τοίχο του πανεπιστημίου, την ώρα που άλλοι δράστες εισέβαλαν στο πανεπιστήμιο κρατώντας αυτόματα όπλα.

