«Πολλά θύματα» υπάρχουν από επίθεση με μαχαίρι στο Κεμπέκ ανακοίνωσε η καναδική αστυνομία. Ένας ύποπτος συνελήφθη, πρόσθεσε. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες, σύμφωνα με το Radio-Canada.

#VIDEO: At least 5 hospitalized after man dressed in “medieval clothing” goes on stabbing spree in #QuebecCity, #Canada.

