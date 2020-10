Η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα μετά τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το Ανατολικό Αιγαίο, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε μια ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του γραφείου του Τούρκου προέδρου, «η τραγωδία έδειξε πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο χώρες».

«Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δώσει εντολές σε όλες τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να συμβάλουν στις προσπάθειες διάσωσης. Προσευχόμαστε να μην υπάρχουν περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών στην Τουρκία ή στην Ελλάδα και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήριά σε όλους όσους επλήγησαν στις δύο χώρες. Αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει για άλλη μια φορά πόσο κοντά είμαστε παρά τις διαφορές μας σχετικά με την πολιτική. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εάν η Ελλάδα το χρειάζεται», δήλωσε ο Φαχρετίν Αλτούν, εκπρόσωπος του γραφείου του προέδρου Ερντογάν.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Τούρκο πρόεδρο εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες ζωών στη γείτονα χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Τwitter γνωστοποίησε την επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ανέφερε ότι ανεξαρτήτως διαφορών αυτές είναι στιγμές που οι άνθρωποι και από τις δυο χώρες πρέπει να στέκονται μαζί.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.