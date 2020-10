Στην πρώτη σελίδα μιας σκληροπυρηνικής ιρανικής εφημερίδας ο Μακρόν χαρακτηρίζεται ως ο «Δαίμονας του Παρισιού». Στους δρόμους της Ντάκα αποκηρύχθηκε ως ηγέτης που «λατρεύει τον Σατανά». Έξω από τη γαλλική πρεσβεία της Βαγδάτης, ομοίωμα του προέδρου καίγεται μαζί με τη σημαία της Γαλλίας.

Η οργή αυξάνεται σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο με στόχο τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος κατηγορείται πως στρέφεται εναντίον του Ισλάμ και του προφήτη Μωάμεθ. Οι αντιδράσεις περιλαμβάνουν εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων ενώ ήταν αιτία και για προειδοποιήσεις ασφαλείας για τους πολίτες της Γαλλίας σε μουσουλμανικά κράτη.

Η ανταπόκριση στο κύμα οργής έχει διαπεράσει έναν εξαιρετικά διαφορετικό μουσουλμανικό κόσμο με μυριάδες πολιτισμούς, αιρέσεις, πολιτικά συστήματα και επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης φτάνοντας από τις αγορές της Χεράτ στο Αφγανιστάν έως τις αριστοκρατικές γειτονιές του Αμάν και τα πανεπιστήμια του Ισλαμαμπάντ.

Η ένταση ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο όταν το σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo αναδημοσίευσε σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ την παραμονή μιας δίκης 14 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή στην αιματηρή τρομοκρατική επίθεση εναντίον των γραφείων του το 2015. Το περιοδικό προκάλεσε περαιτέρω εντάσεις με την Τουρκία, με ένα σκίτσο που απεικονίζει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρώτη σελίδα της έκδοσής του την Τρίτη το βράδυ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, έγραψε στο Twitter: «Καταδικάζουμε αυτήν την αηδιαστική προσπάθεια για τη διάδοση του πολιτιστικού ρατσισμού και του μίσους».

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος δάσκαλος Samuel Paty αποκεφαλίστηκε έξω από το σχολείο του επειδή έδειξε στην τάξη του τα επίμαχα σκίτσα του Μωάμεθ. Η δολοφονία, που πραγματοποιήθηκε από έναν νεαρό Μουσουλμάνο με καταγωγή από την Τσετσενία προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Η κλιμάκωσης της έντασης άρχισε να γίνεται μεγαλύτερη όταν ο Μακρόν δήλωσε αποφασισμένος ότι η χώρα του «δεν θα αποσύρει τα σκίτσα».

Οι πιο πρόσφατες διαμαρτυρίες έγιναν στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές την Τρίτη, όπου η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 40.000 πολίτες συμμετείχαν σε μια διαδήλωση που διοργάνωσε το μεγαλύτερο ισλαμικό κόμμα της χώρας. Ο Ahmad Abdul Quaiyum, αρχηγός του κόμματος, χαρακτήρισε τον Μακρόν «σατανικό», ενώ είπε στον Guardian ότι τα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ που προβλήθηκαν σε προσόψεις κτιρίων γαλλικών πόλεων την περασμένη εβδομάδα, ήταν πρόκληση.

«Απαγορεύεται να κάνει κανείς σκίτσα του Μωάμεθ», είπε ο Quaiyum «Και τι έκαναν; Τον απεικόνισαν με ντροπιαστικό τρόπο και ο Μακρόν το παρουσίασε σε ένα πολυώροφο κτίριο με αστυνομική προστασία. Αυτό είναι πολύ προσβλητικό και απαράδεκτο», υποστηρίζει.

#Macron 's caricature on a full first page of one of the Iran's daily news paper, Vatane Emrouz (homeland today), titled : The Devil Of Paris. pic.twitter.com/VIXAu7BAxC