Με έναν εξαιρετικά πρωτότυπο, σίγουρα εντυπωσιακό και απ' ό,τι όλα δείχνουν αποτελεσματικό τρόπο, το "στρατόπεδο" του Τζο Μπάιντεν έχτισε τη διαδικτυακή καμπάνια του για να αποδείξει πόσο η διαχείριση της πανδημίας από τον σημερινό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε ένα πραγματικό φιάσκο.

Πώς; Με μία λευκή σελίδα και το γνώριμο στους χρήστες του διαδικτύου "Error 404": κάθε φορά που κάποιος θα αναζητούσε τα πεπραγμένα του νυν Προέδρου στις ΗΠΑ σε καιρό κορωνοϊού θα σκόνταφτε πάνω σ' αυτή τη σελίδα, πίσω από την οποία, ωστόσο, πανέξυπνα είχε στηθεί το domain https://trumpcovidplan.com/.

Μόλις ο χρήστης επιχειρεί να το επισκεφθεί βρίσκεται αντιμέτωπος με το "404 Not Found" και με το μήνυμα:

"The Trump plan to defeat the Coronavirus and reopen safely does not exist".

Το συγκεκριμένο οδηγεί σε παραπομπή για δήλωση του Τραμπ από τον Ιανουάριο, στην οποία ακριβώς όπως και σήμερα επιμένει ότι όλα πάνε καλά και ότι ο ιός και η εξέλιξή του στις ΗΠΑ βρίσκονται υπό έλεγχο. Βέβαια, εκεί ο χρήστης βρίσκει link για το σχέδιο διαχείρισης από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών και του Biden.

Μέχρι στιγμής, η πανέξυπνη καμπάνια έχει γίνει θέμα συζήτησης για το πώς ξεκίνησε σαν ένα... αθώο τρολ του πώς ο Τραμπ διαχειρίστηκε την πανδημία, αλλά έχει καταλήξει να αναπαράγεται από εκατομμύρια ανθρώπους που αποφάσισαν να κάνουν κλικ σε έναν απλό στη χρήση σύνδεσμο και μία διάσημη -για τα προβληματικά links- σελίδα, τονώνοντας την επιδραστικότητα του υποψηφίου των Δημοκρατικών τόσο στο διαδίκτυο, όσο και σε διάσημες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook.

