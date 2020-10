Η Ριάνα, ο Κάνιε Γουέστ και η Νίκι Μινάζ είναι μερικοί μόνο από τους σταρς που εξέφρασαν δημόσια την στήριξή τους στις διαμαρτυρίες ενάντια στην αστυνομική βία στη Νιγηρία.

Ωστόσο οι διαδηλωτές δεν δέχτηκαν με την ίδια θέρμη τη στήριξη της Μπιγιονσέ.

Οι διαδηλωτές ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα λένε ότι την Τρίτη το βράδυ στο Λάγος άνδρες της αστυνομίας άνοιξαν πυρ εναντίον τους ενώ τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο.

Ο στρατός από την άλλη, αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

Ο κωμικός από τη Νότια Αφρική, Τρέβορ Νόα είπε πως «Όπως έχουμε δει στις ΗΠΑ, η αστυνομία στη Νιγηρία ανταποκρίνεται σε διαμαρτυρίες για την αστυνομική βία με περισσότερη αστυνομική βία».

Just like we've seen in the U.S., the police in Nigeria are responding to protests about police brutality with more police brutality. pic.twitter.com/j1K5Ydxefm