Τουλάχιστον 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του πλοιαρίου στον οποίο επέβαιναν στ' ανοιχτά της Λιβύης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

«Τουλάχιστον 15 μετανάστες θεωρούνται νεκροί μετά το ναυάγιο την Τρίτη του πλοιαρίου τους στ΄ανοιχτά της Σαμπράθας», 70 χλμ. δυτικά της Τρίπολης.

«Πέντε επιζήσαντες περισυνελέγησαν από ψαράδες και μεταφέρθηκαν πίσω στη στεριά», έγραψε σήμερα στο Twitter ο Φεντερίκο Σόντα, ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στη Λιβύη.

Χθες βράδυ, η ακτοφυλακή αναχαίτισε περισσότερους από 70 άλλους μετανάστες και τους μετέφερε πίσω στο λιβυκό έδαφος, πρόσθεσε ο Σόντα.

At least 15 migrants are presumed dead after their boat capsized off the coast of Sabratha, #Libya yesterday, according to five survivors brought to shore by fishermen.



More than 70 others were intercepted and returned to Libya by the coast guard last night. pic.twitter.com/WFhqAfXvvP