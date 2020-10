Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα που βρίσκεται κάτω από διαμερίσματα στην περιοχή Southall στο δυτικό Λονδίνο.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους για νεκρούς. Η έκρηξη συνέβη σε κομμωτήριο και κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην King Street, λίγο μετά τις 06:30 μ.μ τοπική ώρα.

Εξειδικευμένα σωστικά συνεργεία και σκύλοι αναζητούν στα ερείπια τυχών εγκλωβισμένους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) δήλωσε ότι τα συνεργεία πραγματοποιούν μια "περίπλοκη επιχείρηση" στην περιοχή στην King Street.

Ένα παιδί και τέσσερις ενήλικες έχουν ήδη σωθεί. Η υπηρεσία ωστόσο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή. Ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού Paul Morgan δήλωσε πως «Τα συνεργεία μας συνεχίζουν να ψάχνουν την ιδιοκτησία χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σκύλων USAR.

Δυστυχώς, πιστεύουμε ότι υπάρχουν νεκροί εντός του κτιρίου και δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κανέναν αριθμό προς το παρόν. Η έκρηξη προκάλεσε σημαντική ζημιά στο κατάστημα και δομικές ζημιές στο κτίριο.»

