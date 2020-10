Πυραυλική επίθεση σημειώθηκε στην Γκαντσά, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αζερμπαϊτζάν, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και πάνω από 40 τραυματίες.

Η Γκάντσα βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου μαίνονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους Αρμένιους αυτονομιστές και τις Αζερικές δυνάμεις.

Βομβαρδισμοί πλήττουν επίσης τη Στεπανακέρτ, πρωτεύουσα του θύλακα που ελέγχουν οι αυτονομιστές, με τις αρχές εκεί να κάνουν λόγο για δύο άμαχους τραυματίες μέχρι στιγμής.

Ο Χικμάτ Χατζίεφ, σύμβουλος του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ, ανέφερε μέσω Twitter ότι «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από 20 σπίτια έχουν καταστραφεί».

Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην Γκαντσά, όπου κάτοικος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ό,τι είδε τουλάχιστον επτά θύματα να ανασύρονται από τα συντρίμμια.

Additional photos of the damage in Ganja in Azerbaijan after the Armenian attack tonight. pic.twitter.com/X9DCO4tySh — Kyle Glen (@KyleJGlen) October 16, 2020

Αργότερα, η εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, σκοτώθηκαν δώδεκα άμαχοι και άλλοι 40 τραυματίστηκαν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η Γκαντσά είχε ήδη βομβαρδιστεί από Αρμένιους αυτονομιστές την 11η Οκτωβρίου. Τότε, οι αρχές είχαν κάνει λόγο για 10 νεκρούς και 34 τραυματίες.

Ο βομβαρδισμός της σημειώθηκε μερικές ώρες αφότου η Στεπανακέρτ επλήγη μια πρώτη φορά χθες Παρασκευή.

Η Στεπανακέρτ έχει υποστεί σφοδρούς βομβαρδισμούς αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυνάμεις των αυτονομιστών στον θύλακα, που υποστηρίζονται από το Γερεβάν, και τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο υποστηρίζεται από την Τουρκία, την 27η Σεπτεμβρίου. Οι βομβαρδισμοί την έχουν μετατρέψει σε πόλη φάντασμα, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοί της την έχουν εγκαταλείψει.

Στην Γκαντσά, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν σπίτια κατεστραμμένα από πύραυλο ή πυραύλους και σωστικά συνεργεία να μεταφέρουν ανθρώπους με φορεία, χωρίς να είναι σαφές αν ήταν ζωντανοί ή νεκροί, και να ανασύρουν κομματιασμένα ανθρώπινα μέλη.

Η επίθεση έγινε περί τις 03:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ώρα Ελλάδας). Κάτοικοι εγκατέλειπαν τα σπίτια τους τρομοκρατημένοι, κάποιοι με δάκρυα στα μάτια, άλλοι ακόμα με πιτζάμες και παντόφλες.

Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων έψαχναν μέσα στη νύχτα επιζώντες με γυμνά χέρια στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με κατοίκους της πόλης, πάνω από είκοσι άνθρωποι ζούσαν σε κτίριο που χτυπήθηκε από πύραυλο.

Κάτοικος είπε πως είδε ένα παιδί, δύο γυναίκες και τέσσερις άνδρες να ανασύρονται από τα συντρίμμια, με κάποια από τα θύματα να έχουν ακρωτηριαστεί.

«Μια γυναίκα έχασε και τα δύο πόδια της. Κάποιος έχασε ένα χέρι», είπε ο κάτοικος, ο Ελμίρ Σιρινζαντάι, 26 ετών.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην κοντινή πόλη Μινγκετσεβίρ, σε απόσταση περίπου μιας ώρας με το αυτοκίνητο βόρεια από την Γκαντσά, ανέφεραν πως άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, που ταρακούνησε το κτίριο όπου βρίσκονταν, περίπου την ίδια ώρα.

Η Μινγκετσεβίρ προστατεύεται από αντιπυραυλικά συστήματα, διότι σε αυτή βρίσκεται μια υποδομή στρατηγικής σημασίας, ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Δεν είναι σαφές εάν καταστράφηκαν πύραυλοι εν πτήσει ή εάν η πόλη χτυπήθηκε, τουλάχιστον ως τώρα.

There is absolutely NO justification for attack on Ganja, the second most populous city of Azerbaijan, which is nowhere near the conflict zone. https://t.co/YBuvjouTLb — Babayev (@babayevsky) October 16, 2020

